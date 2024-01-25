Экс-губернатор Пензенской области Белозерцев получил 12 лет строгого режима

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев приговорен к 12 годам колонии за взятки. По версии обвинения, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил больше 31 млн рублей за покровительство при заключении госконтрактов от главы группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены и других людей.

Белозерцев будет отбывать срок в колонии строго режима. Кроме того, ему придется заплатить штраф, превышающий 450 млн рублей.

Бизнесмен Борис Шпигель получил 11 лет строгого режима со штрафом более 450 млн рублей.

По данным следователей, Белозерцев получал взятки деньгами, швейцарскими часами, незаконно пользовался автомобилем представительского класса. Госконтракты, с которыми он помогал бизнесменам, были связаны с приемкой и хранением лекарств и разных медизделий.