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Над Белгородской областью сбили 15 украинских снарядов РСЗО «Град» и Vampire

Ночью средства ПВО уничтожили 13 снарядов RM-70 Vampire, затем два снаряда «Град».
Анастасия Бобылева 2024-03-26 08:08:01
© Фото: РИА Новости

Силы ПВО уничтожили два украинских снаряда РСЗО «Град» над Белгородской областью, а также 13 снарядов RM-70 Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ нанесли удары из RM-70 Vampire в ночь на 26 марта, затем они атаковали российские территории из РСЗО «Град».

«26 марта около 7.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Град"», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

ВСУ уже обстреливали Белгородскую область снарядами RM-70 Vampire. Силы ПВО уничтожили 22 таких снаряда вечером 24 марта.

#армия #белгородская область #РСЗО Град #Обстрел #RM-70 Vampire
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