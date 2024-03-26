Мотострелки показали первую трофейную БМП Marder производства ФРГ

Военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения первую трофейную БМП Marder немецкого производства. Они показали на видео захваченную машину.

Как рассказали бойцы, весившую более 30 тонн БМП было сложно буксировать, особенно с учетом грязи на дорогах. Ехать приходилось очень медленно. К тому же военнослужащие попали под вражеский обстрел.

Операцию по эвакуации проводили ночью. После разведки инженеры проложили новую дорогу к БМП и разминировали ее, обеспечив скрытый подход к объекту. После этого силами эвакуационного взвода и танкового батальона бригады немецкий трофей успешно эвакуировали. При этом машина оказалась незначительно повреждена минами, которыми ВСУ пытались уничтожить ее.

Из-за своего большого веса БМП застряла в вязких российских грунтах, так и не достигнув цели. В результате украинские боевики вынуждены были бросить машину и сбежать.

Внутри Marder помещается три человека экипажа и до семи человек десанта. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни.

Ранее бойцы группировки «Центр» показали работу российских «Градов». Благодаря этим РСЗО противник ежедневно теряет арторудия и реактивные системы залпового огня.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.