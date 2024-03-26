Группировка «Центр» показала, из-за чего у ВСУ ежедневно сокращаются РСЗО и арторудия

Мощный «Град» накрывает позиции боевиков в лесопосадке на Авдеевском направлении. Под ударом пехота и техника врага. Дюжина реактивных снарядов поражают цель, а затем, не теряя времени, расчет группировки «Центр» устремляется уже в новый район, успевая пополнить отсеки.

«Заряжен полный боекомплект РСЗО "Град". Бойцы установили в направляющие 40 реактивных снарядов, и все они обрушатся на позиции противника», - показал корреспондент Андрей Лазарев.

Сейчас в ответ националисты бьют реже. Благодаря интенсивному огню наших РСЗО, у противника каждый день сокращается количество реактивных систем и артиллерийских орудий. Об этом рассказал старший офицер батареи.

«Артиллерия стала меньше работать - это абсолютно, потому что фактически всю ее уже уничтожили. Это факт. И огневого воздействия артиллерии стало меньше. По крайней мере в район огневых позиций, в район артиллерийских орудий. Поэтому противник частично заменяет артиллерийские снаряды дронами и малогабаритной авиацией типа беспилотников», - уточнил старший офицер батареи с позывным Иртыш.

Эти дроны каждый день охотятся за нашими РСЗО, а жизни расчета часто напрямую зависят от мастерства и навыков водителя.

«Каждый делает свою работу. Чтобы автомобиль никогда не подвел. Он, как говорится, спасает наши жизни. Приехать, развернуться, выполнить свою боевую задачу и уйти с места», - поделился мнением водитель боевого расчета БМ-21 «Град» с позывным Орк.

Развернуть направляющие под выверенным углом подъема, учитывать скорость и направление ветра, быть на круглосуточной связи с расчетами наших разведронов - работа реактивной артиллерии состоит из массы нюансов и деталей. Но мелочей здесь не бывает.

«Справляемся. Командная работа у нас. Поэтому все - от командиров и до простых рядовых - все работаем в одной команде», - сообщил наводчик боевой машины БМ-21 «Град» с позывным Метис.

И это работа на результат - чтобы вражеская бронетехника, артиллерийские орудия, РСЗО и зенитные ракетные комплексы продолжали гореть под ударами наших «Градов».