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Al Jazeera: не менее 15 человек погибли из-за атаки ЦАХАЛ по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по жилому дому в городе Рафах.
Глеб Владовский 2024-03-26 06:01:01
© Фото: Mohammed Talatene dpa Globallookpress

Около 15 мирных жителей, в числе которых четыре ребенка, погибли в результате нового удара Армии обороны Израиля по жилому дому в городе Рафах, передает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, многие палестинцы также получили ранения, однако точное число пострадавших не указывается.

Ранее сообщалось, что не менее 18 мирных жителей были убиты в результате израильских бомбардировок города Дейр-эль-Балах, расположенного в центральной части палестинского анклава. Удары наносились по районам, где находятся медицинский центр «Насер» и госпиталь «Аш-Шифа».

#в стране и мире #сектор Газа #ЦАХАЛ #армия обороны Израиля
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