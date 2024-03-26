Al Jazeera: не менее 15 человек погибли из-за атаки ЦАХАЛ по сектору Газа

Около 15 мирных жителей, в числе которых четыре ребенка, погибли в результате нового удара Армии обороны Израиля по жилому дому в городе Рафах, передает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, многие палестинцы также получили ранения, однако точное число пострадавших не указывается.

Ранее сообщалось, что не менее 18 мирных жителей были убиты в результате израильских бомбардировок города Дейр-эль-Балах, расположенного в центральной части палестинского анклава. Удары наносились по районам, где находятся медицинский центр «Насер» и госпиталь «Аш-Шифа».