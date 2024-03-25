Не менее 18 палестинцев погибли в секторе Газа из-за авиаударов ЦАХАЛ

Как минимум 18 мирных жителей погибли в результате израильских бомбардировок города Дейр-эль-Балах, расположенного в центральной части сектора Газа, передает телеканал Al Jazeera.

По их данным, ЦАХАЛ также нанесли артиллерийские удары по городу Хан-Юнис в районе медицинского центра «Насер» и госпиталя «Аш-Шифа».

Уточняется, что «Насер» подвергается регулярным ковровым бомбардировкам ЦАХАЛ, а само здание окружено бронетехникой израильтян.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по ливанскому городу Баальбек, в котором расположен крупный форпост шиитской военизированной организации «Хезболла».