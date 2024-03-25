МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Не менее 18 палестинцев погибли в секторе Газа из-за авиаударов ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля также обстреляла из артиллерийских орудий районы двух крупных больниц.
Глеб Владовский 2024-03-25 04:44:01
© Фото: IMAGO, Omar Ashtawy apaimages, Globallookpress

Как минимум 18 мирных жителей погибли в результате израильских бомбардировок города Дейр-эль-Балах, расположенного в центральной части сектора Газа, передает телеканал Al Jazeera.

По их данным, ЦАХАЛ также нанесли артиллерийские удары по городу Хан-Юнис в районе медицинского центра «Насер» и госпиталя «Аш-Шифа».

Уточняется, что «Насер» подвергается регулярным ковровым бомбардировкам ЦАХАЛ, а само здание окружено бронетехникой израильтян.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по ливанскому городу Баальбек, в котором расположен крупный форпост шиитской военизированной организации «Хезболла».

#в стране и мире #сектор Газа #ЦАХАЛ #Бомбардировки
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 