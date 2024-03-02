Представители стран Запада не связывались с Ираком по поводу отправки вооружений на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в интервью агентству РИА Новости.

«Насколько мне известно, никто не связывался с иракской стороной по вопросу отправки вооружений на Украину», - заявил Фуад Хусейн.

Министр добавил, что в случае появления соответствующих запросов, решение будут принимать правительство и законодательные органы Ирака на правах суверенного государства.

Ранее бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу отметил, что ВСУ продолжают терпеть поражение в ходе спецоперации, несмотря на всю предоставленную военную помощь Запада. По мнению советника, Белому дому пора «сосредоточиться на установлении мира».