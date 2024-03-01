Пропагандисты Киева могут сколько угодно обвинять США в неудачах ВСУ на линии боевого соприкосновения, однако они не имеют права требовать поддержки американцев. С таким мнением выступил Даг Бэндоу, бывший советник президента США Рональда Рейгана, в статье для журнала American Conservative.

Экс-советник подчеркнул, что украинские боевики продолжают терпеть поражение за поражением, несмотря на всю оказанную им помощь США и странами Евросоюза. По мнению политика, правительству Соединенных Штатов пора «сосредоточиться на установлении мира» и урегулировании украинского кризиса.

«Конечно, украинцы имеют право сражаться до бесконечности, если они этого хотят. Однако они не имеют права требовать американской поддержки», - заявил Бэндоу.

Согласно результатам опроса AP-NORC, до 37% американских граждан считают непомерно высокими расходы Вашингтона на военную помощь киевскому режиму. При этом среди всех опрошенных лишь 13% верят в то, что Украина сможет одержать победу в конфликте.