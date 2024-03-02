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Бизнесмен Дотком назвал Шольца психически больным после публикации разговора офицеров

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком считает, что канцлер Шольц психически болен, поскольку военнослужащие бундесвера обсуждали нападение на Крымский мост, стараясь остаться «незамеченными».
Дарина Криц 2024-03-02 06:40:01
© Фото: Sven Hoppe dpa Globallookpress

Предприниматель, специалист в области информатики, программист и хакер немецко-финского происхождения Ким Дотком заявил, что запись разговора офицеров Германии об ударах по Крымскому мосту ракетами Taurus свидетельствует о безумии канцлера Олафа Шольца.

Как сообщает RT, Дотком считает, что политика канцлера приведет к военному конфликту с Россией. Предприниматель назвал Шольца больным человеком.

«Психически больной», - написал Дотком мнение о канцлере Германии.

По его мнению, немецкие военные действительно планировали нападение на мост, но при этом старались остаться «незамеченными».

Как сообщалось ранее, в Германии начали проверку после перехвата сообщений о применении ракет Taurus.

Широкий резонанс вызвала публикация в социальной сети ВКонтакте главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян - расшифровки разговора высокопоставленных военных Германии. Согласно ей, офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, а также детали подготовки атаки.

#в стране и мире #Германия #Олаф Шольц #психически больной #Ракеты Taurus #секретный разговор #Ким Дотком
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