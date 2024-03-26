Краснов назвал подрыв «Северных потоков» терактом, а не диверсией

Генпрокурор России Игорь Краснов высказался по поводу подрыва «Северных потоков» в интервью «Коммерсанту» и заявил, что это теракт, а не диверсия.

Краснов прокомментировал, что серия взрывов является терактом, а не диверсией, как это заявляет Запад. Власти Швеции не обеспечили эффективного расследования, тем самым нарушили одну из конвенций ООН.

«...Наши так называемые партнеры выворачиваются наизнанку, чтобы скрыть обстоятельства подрыва "Северных потоков"», - заявил генпрокурор изданию.

Краснов добавил, что с октября 2022 года Россия отправила 15 запросов с просьбой о правовой помощи в Германию, Данию, Финляндию, Швейцарию и Швецию, но получила только формальный ответ со стороны Дании. Отказ сотрудничать доказывает, что государства не проводили реальное расследование. По словам генпрокурора, «следы виновных» ведут «за океан» и страны боятся раскрыть это, а также получить иск по возмещению ущерба от разрушения инфраструктуры.

При этом он отметил, что продолжает призывать иностранных коллег к совместной борьбе с терроризмом.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский счел недостаточно прозрачными расследования по «Северным потокам».