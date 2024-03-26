Израиль заявил о ликвидации в секторе Газа «третьего номера» в иерархии ХАМАС

Израильские военные подтвердили факт ликвидации в секторе Газа заместителя командующего боевым крылом ХАМАС Марвана Иссы. Он был «третьим номером» в иерархии радикального движения. Об этом во вторник, 26 марта, объявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Об этом сообщает ТАСС.

В воскресенье, 10 марта, ЦАХАЛ нанесла удар по зданию в лагере беженцев Нусейрат, в котором находился заместитель главы военного крыла организации Марван Исса. Целью атаки и являлся «третий номер» в иерархии ХАМАС.

Официальный представитель Армии обороны Израиля заявил, что информация взята из разведданных Службы общей безопасности и Управления военной разведки. А также что она полностью проверена и достоверна.

«Марван Исса был уничтожен во время нашей атаки две недели назад вместе с Рази Абу Тамаа», - заявил Даниэль Хагари.

Он добавил, что ЦАХАЛ продолжит прилагать все усилия, чтобы найти и устранить всех руководящих лиц ХАМАС.

Ранее МИД Израиля заявил, что ЦАХАЛ не остановит бои, пока не освободят заложников.