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МИД Израиля заявил, что ЦАХАЛ не остановит бои, пока не освободят заложников

Об этом написал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в в социальной сети X (бывший Twitter).
Мария Зайцева 2024-03-25 20:33:01
© Фото: Naaman Omar Keystone Press Agency Globallookpress

Бои в секторе Газа не будут прекращены, пока не освободят всех заложников. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в ответ на резолюцию Совета Безопасности ООН. Она требовала немедленного прекращения огня с обеих сторон в период священного месяца Рамадан. Резолюцию поддержали 14 стран, США отказались голосовать. В ней был и пункт о безусловном освобождении всех заложников.

«Государство Израиль не прекратит огонь. Мы уничтожим ХАМАС и продолжим сражаться до тех пор, пока последний из похищенных не вернется домой», - заявил МИД Израиля в социальной сети X (бывший Twitter).

В начале февраля этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что военная операция может завершиться в течение одного-двух месяцев. Тогда же он заявил, что ЦАХАЛ уничтожил три четверти боевых террористических батальонов движения ХАМАС.

#в стране и мире #мид #Израиль #ЦАХАЛ #ХАМАС #Исраэль Кац
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