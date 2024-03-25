МИД Израиля заявил, что ЦАХАЛ не остановит бои, пока не освободят заложников

Бои в секторе Газа не будут прекращены, пока не освободят всех заложников. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в ответ на резолюцию Совета Безопасности ООН. Она требовала немедленного прекращения огня с обеих сторон в период священного месяца Рамадан. Резолюцию поддержали 14 стран, США отказались голосовать. В ней был и пункт о безусловном освобождении всех заложников.

«Государство Израиль не прекратит огонь. Мы уничтожим ХАМАС и продолжим сражаться до тех пор, пока последний из похищенных не вернется домой», - заявил МИД Израиля в социальной сети X (бывший Twitter).

В начале февраля этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что военная операция может завершиться в течение одного-двух месяцев. Тогда же он заявил, что ЦАХАЛ уничтожил три четверти боевых террористических батальонов движения ХАМАС.