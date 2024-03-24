Наполеоновский полк Макрона: готова ли Европа ввести войска на Украину

Эммануэль Макрон на этой неделе не исключил, что Париж будет проводить наземные операции на Украине против российских сил. Это классическая схема западной дипломатии: сначала - полное отрицание: «европейских войск на Украине нет и не будет». Потом - «будут, но только инструкторы». Затем - признание: комплексами Patriot и наведением дальнобойных ракет занимаются европейские и американские операторы. И теперь - закономерный итог: западные войска на Украине будут, и они, возможно, будут проводить наземные операции против Российской армии.

«Возможно, в определенный момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется проводить военные операции на земле, чтобы противостоять российским войскам. Сила Франции заключается в том, что наша страна может это сделать. Крупные европейские страны поддерживают линию Парижа и готовы взять на себя ответственность», - заявил Макрон журналистам газеты Le Parisien.

И вот уже французское телевидение обсуждает, куда вводить войска. Пока решили, что солдат можно разместить на границе Украины и Белоруссии, а также вдоль Днепра.

«Это способ принудить Россию к разговору на равных. У нас есть солдаты, есть ядерное оружие, наши войска могут быть развернуты оперативно», - заявил лейтенант-полковник французской армии Винсент Арбаретье.

Франция, грозящая России ядерным оружием, - такого в истории еще не было. Ответ французским журналистам прилетел незамедлительно. Зампред Госдумы Петр Толстой прямо заявил, что ждет французский контингент.

«Мы собираемся убить всех французских солдат, которые придут на украинскую землю. И нас не волнует мнение президента Эммануэля Макрона и не волнует, что он говорит. Вы, французы, которые хотят послать солдат в Одессу, провоцируете Третью мировую войну», - сказал Толстой.

Французские журналисты выяснили, кого именно Пятая республика собирается послать на Украину. По их информации, это будет 126-й пехотный полк. Ирония заключается в том, что полк этот был создан в 1810 году и участвовал в наполеоновском походе на Россию. Потом бежал оттуда, а в 1813-м был полностью разбит русскими войсками и расформирован. Позже был восстановлен как самостоятельная боевая единица и считается одним из лучших боевых подразделений Франции.

Об этом говорит в том числе и способность учиться на своих ошибках. В этот раз полк собирается отправиться на Украину весной, а не зимой. Правда, даже 2 тысячи человек для конфликта, где количество выпущенных в день снарядов измеряется тысячами тонн - это какая-то злая шутка.

Что же касается инициатора этой безумной провокации, которая может потянуть за собой третью мировую войну, то президент Франции показывает свою решимость другим образом. Пресс-служба Елисейского дворца выложила кадры тренировки Макрона по боксу. Выражение лица президента, бицепсы, которые стали в два раза больше, чем были несколько недель назад, - все это сразу же превратилось в повод для насмешек.

«Не совсем ясно, был ли бицепс на этой фотографии отретуширован, но над этим фото радостно смеются во всем мире. Давно новости из Франции не расходились так хорошо. Можно сказать, что это успех нашей дипломатии. Олимпийская сила - и каков посыл!» - говорит телеведущая Лоран Дептика.

Ну а политические эксперты нашли в этом президентском бою с резиновой грушей глубинные смыслы и даже метафорические посылы. Получилось еще хуже.

«Все фотографии президента специально подобраны для того, чтобы донести некое послание. Вспомните начало украинского контрнаступления - тогда Макрон оделся в худи, вдохновляясь образом Зеленского. А здесь Макрон показывает Путину метафорически, что готов с ним бороться», - говорит эксперт по политическим коммуникациям Филипп Моро-Шевроле.

Бороться с Россией на этой неделе обещали и другие европейские лидеры. На базе Рамштайн в Германии прошла очередная, юбилейная, 20-я встреча контактной группы по обороне Украины. Киеву обещали всего и сразу. Над снабжением страны работают целых восемь разных комитетов. ВСУшникам обещали в ближайшее время дать боеприпасы, дроны и самолеты F-16 из европейских запасов. Ну а вдохновляли Европу на дальнейшие подвиги американцы.

«Выживание Украины под большим вопросом. В самой Америке под вопросом национальная безопасность. Нельзя терять ни минуты! Мы должны удостовериться, что финансовая помощь и снаряды поступают на Украину непрерывно. Это вопрос чести для США», - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Какие еще заявления о противостоянии на Украине делали на этой неделе западные спонсоры Киева и что ответили на это в России, смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».