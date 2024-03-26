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Названы районы Стамбула, где проживали напавшие на «Крокус» террористы

Пока неизвестно, чем террористы занимались до вылета в Российскую Федерацию.
Игнат Далакян 2024-03-26 19:12:06
© Фото: Shady Alassar, Keystone Press Agency, Globallookpress

Двое обвиняемых в совершении террористического акта в «Крокус Сити Холле» во время поездок в Стамбул жили в отелях в центральных районах Фатих или Шишли.

Как передает «360» со ссылкой на портал Yetkinreport, пока неизвестно, чем они занимались до вылета в Российскую Федерацию.

Отмечается, что Фаридун Шамсидин прибыл в Стамбул из Москвы 20 февраля. На следующий день он заселился в отель в районе Фатих. Выехал он из отеля 27 февраля и вернулся в Москву только 2 марта.

Второй боевик Рачабализода Саидакрами Муродали прилетел в Стамбул 5 января. Поселился он в эту же гостиницу, но выезд был 21 февраля. Также отмечается, что он вылетел одним рейсом из Международного аэропорта 2 марта вместе с Шамсиддином.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генеральной прокуратуры РФ, заявил, что ответственные за теракт в «Крокусе» должны понести справедливое наказание в соответствии с законодательством России.

#в стране и мире #Турция #террористы #крокус
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