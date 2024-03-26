Военный журналист Борзенко объяснил важность захвата БМП Marder ВС РФ

После захвата российскими военными бронемашины Marder немецкого производства у инженеров появится возможность досконально изучить машину и обнаружить ее уязвимости. Об этом рассказал военный журналист Алексей Борзенко.

«Естественно, западная техника для нас интересна, что-то мы можем изучить, найти слабые места. Как мы уже разбирали танки Abrams, Leopard», - сказал Борзенко в интервью телеканалу «360».

По словам журналиста, отечественные специалисты снова изучают трофейную немецкую технику, как и в прошлом. При этом он отметил, что говорить о скорых результатах не стоит, так как работа будет кропотливой.

Напомним, 26 марта стало известно, что бойцы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения первую трофейную БМП Marder. Украинские боевики бросили машину, увязшую в грязи.