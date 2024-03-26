Путин: важно опираться на ценности гуманизма, переживая трагедию в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин указал, что ценности созидания, гуманизма и милосердия особенно значимы для страны, когда она переживает трагические периоды. Выступая на церемонии вручения премий молодым деятелям культуры, глава государства отметил, что крайне важно опираться на эти ценности после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия», - отметил президент РФ.

Глава государства особо подчеркнул, что еще больше возрастает значение культуры и ее духовно-моральных ценностей в тяжелые, трагические периоды государства.

Ранее российский лидер заявил, что ответственные за теракт в «Крокусе» должны понести справедливое наказание. Такое заявление глава государства сделал, выступая на коллегии Генеральной прокуратуры России.