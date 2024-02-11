Секретарь СНБО признал сложную для ВСУ ситуацию на фронте

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что украинские силы переживают «очень трудный» момент и нуждаются в «оружии, оружии, оружии».

Украинский чиновник в интервью португальскому агентству «Луса» косвенно признал падение морального духа в ВСУ.

«Если я скажу, что все высокомотивированы, это неверное утверждение», - заявил он.

Данилов сказал, что если западный мир существенно не увеличит поставки оружия и боеприпасов, «ситуация действительно осложнится», сообщает канал RTP.