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Секретарь СНБО признал сложную для ВСУ ситуацию на фронте

Украинский чиновник косвенно признал падение морального духа в ВСУ.
Владимир Рубанов 2024-02-11 17:41:01
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что украинские силы переживают «очень трудный» момент и нуждаются в «оружии, оружии, оружии».

Украинский чиновник в интервью португальскому агентству «Луса» косвенно признал падение морального духа в ВСУ.

«Если я скажу, что все высокомотивированы, это неверное утверждение», - заявил он.

Данилов сказал, что если западный мир существенно не увеличит поставки оружия и боеприпасов, «ситуация действительно осложнится», сообщает канал RTP.

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