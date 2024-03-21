Минюст США рассматривает возможность смягчения обвинения против Джулиана Ассанжа

Минюст США изучает возможность смягчения обвинения Джулиана Ассанжа, которому в США грозит 175 лет заключения по делу о разглашении секретной информации, при условии признания им своей вины. Об этом сообщает Life со ссылкой на материал Wall Street Journal.

«Представители министерства и адвокаты Ассанжа в последние месяцы провели предварительное обсуждение, как может выглядеть сделка», - говорится в публикации.

Сделка предполагает признание вины Ассанжем по смягченному обвинению в неподобающем обращении с секретной информацией. Однако переговоры находятся в подвешенном состоянии и рискуют так и не завершиться результатом.

Уточняется, что если подобное соглашение будет достигнуто, то основателя WikiLeaks выпустят из британской тюрьмы, где он находится с 2019 года. По словам автора статьи, это закончит 14-летнюю «юридическую драму».

Напомним, Джулиану Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений за более чем 200 тысяч обнародованных им секретных документов и переписок, обличающих американский истеблишмент. В настоящее время австралиец находится в британской тюрьме, где ожидает принятия решения о его экстрадиции в США.

В феврале появилась информация о том, что окончательное решение о местоположении Ассанжа будет принято британским Высоким судом в марте.