МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минюст США рассматривает возможность смягчения обвинения против Джулиана Ассанжа

Основатель WikiLeaks с 2019 года находится в британской тюрьме, где ожидает принятия решения о его экстрадиции в США, ему грозит 175 лет заключения.
Елизавета Кондрикова 2024-03-21 05:45:01
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Минюст США изучает возможность смягчения обвинения Джулиана Ассанжа, которому в США грозит 175 лет заключения по делу о разглашении секретной информации, при условии признания им своей вины. Об этом сообщает Life со ссылкой на материал Wall Street Journal. 

«Представители министерства и адвокаты Ассанжа в последние месяцы провели предварительное обсуждение, как может выглядеть сделка», - говорится в публикации.

Сделка предполагает признание вины Ассанжем по смягченному обвинению в неподобающем обращении с секретной информацией. Однако переговоры находятся в подвешенном состоянии и рискуют так и не завершиться результатом.

Уточняется, что если подобное соглашение будет достигнуто, то основателя WikiLeaks выпустят из британской тюрьмы, где он находится с 2019 года. По словам автора статьи, это закончит 14-летнюю «юридическую драму».

Напомним, Джулиану Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений за более чем 200 тысяч обнародованных им секретных документов и переписок, обличающих американский истеблишмент. В настоящее время австралиец находится в британской тюрьме, где ожидает принятия решения о его экстрадиции в США.

В феврале появилась информация о том, что окончательное решение о местоположении Ассанжа будет принято британским Высоким судом в марте.

#сша #WikiLeaks #Великобритания #джулиан ассанж #Минюст США
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 