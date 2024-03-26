Российские военные уничтожили гаубицу FH-70 вместе с расчетом и боекомплектом

Российские военнослужащие уничтожили украинскую гаубицу FH-70 британского производства. Об этом сообщает Минобороны России.

Украинские артиллеристы вели огонь из этого 155-миллиметрового орудия с окраины города Северск и были обнаружены расчетом беспилотника «Орлан-10».

Координаты цели были переданы на пункт управления огнем отдельной артиллерийской бригады, после чего по гаубице противника нанесли удар высокоточным корректируемым боеприпасом «Краснополь».

Орудие врага было уничтожено с первого же выстрела - причем не само по себе, а с расчетом и боекомплектом.

Ранее сообщалось, что расчет САУ «Мста-С» уничтожил украинский «Град», стрелявший по мирным жителям Белгорода.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.