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Российские военные уничтожили гаубицу FH-70 вместе с расчетом и боекомплектом

Удар наносился высокоточным корректируемым боеприпасом «Краснополь», враг был ликвидирован с первого же попадания.
2024-03-26 15:04:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили украинскую гаубицу FH-70 британского производства. Об этом сообщает Минобороны России. 

Украинские артиллеристы вели огонь из этого 155-миллиметрового орудия с окраины города Северск и были обнаружены расчетом беспилотника «Орлан-10». 

Координаты цели были переданы на пункт управления огнем отдельной артиллерийской бригады, после чего по гаубице противника нанесли удар высокоточным корректируемым боеприпасом «Краснополь».

Орудие врага было уничтожено с первого же выстрела - причем не само по себе, а с расчетом и боекомплектом.

Ранее сообщалось, что расчет САУ «Мста-С» уничтожил украинский «Град», стрелявший по мирным жителям Белгорода.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #артиллерия #краснополь #уничтожение #FH-70
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