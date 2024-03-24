Мать Ислама Халилова рассказала, что сын выводил людей из «Крокуса» 40 минут

Мать 15-летнего мальчик Ислама Халилова Айпери рассказала «Звезде», что ее сын «просто делал свое дело». По ее словам, на работе у них проводились инструктажи по эвакуации, поэтому Ислам ориентировался в здании и помог людям спастись.

«Он на минус первом этаже сидел, был шум, он думал, что экскаватор сломался или пьяная компания, потом началась стрельба, он понял, что это террористы. Вспомнил, что их готовили - как, откуда выходить, куда народу эвакуироваться. Он вспомнил все и свое дело делал», - отметила женщина.

По ее словам, он эвакуировал людей в течение 30-40 минут, вывел много людей и пошел помогать остальным. Сам Ислам вернулся домой ближе к 10 вечера.

«Он пришел домой, вернулся ближе к 10, я не знала, не слышала. Шоковое состояние, он кричит: «Мама! Почему не отвечает? Я вам звоню, я видео снимал» и отравил мне. Потом телевизор показывал и там террористы атакуют, все горит. Там пожар, говорит он, говорил, что много людей, эвакуировал, дорогу показал», - рассказала мать 15-летнего парня.

Сотрудник «Крокус Сити Холла», который работал в гардеробе, 15-летний Ислам Халилов спас сотни людей, руководя ими во время эвакуации и указывая путь. Парень кричал на все фойе о том, что в здании террористы, сам Ислам шел последним, замыкая всех, чтобы точно знать, что никого не оставил позади. Сам молодой человек себя героем не считает, говорит, что «просто делал свою работу». Однако его уже представили к высокой награде мусульман. Такое решение принял духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин.