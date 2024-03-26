Песков назвал подонками злорадствующих над трагедией в «Крокусе»

Людей, злорадствующих над гибелью людей в «Крокус Сити Холле» нужно называть не иначе как подонками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем, - да, такие подонки есть. Оговариваются они или нет - по-другому их называть нельзя», - заявил Песков.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, некоторые люди насмехаются над трагедией, а на Украине, по слухам, даже в честь теракта называют блюда.