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Песков назвал подонками злорадствующих над трагедией в «Крокусе»

Представитель Кремля заявил, что таких людей по-другому называть нельзя.
Алексей Курильченко 2024-03-26 12:38:01
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда»

Людей, злорадствующих над гибелью людей в «Крокус Сити Холле» нужно называть не иначе как подонками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем, - да, такие подонки есть. Оговариваются они или нет - по-другому их называть нельзя», - заявил Песков.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, некоторые люди насмехаются над трагедией, а на Украине, по слухам, даже в честь теракта называют блюда.

 

#Теракт #Кремль #Дмитрий Песков #Трагедия #Алексей Арестович #Крокус сити холл
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