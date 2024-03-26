Кулеба попросил западных партнеров дать Киеву «эти чертовы Patriot»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал у Запада дать Киеву системы ПВО Patriot. По его словам, они нужны, чтобы противостоять российским управляемым авиабомбам, из-за применения которых ВСУ начали терять позиции.

«Украинские войска теряют позиции, давайте посмотрим - почему? Это потому, что Россия начала массово использовать модернизированные авиационные управляемые бомбы», - цитирует его Politico.

Он заявил, что единственный способ справиться с такими бомбами - сбивать самолеты, сбрасывающие их.

«Дайте нам эти чертовы Patriot», - потребовал Кулеба.

Ранее под Белгородом был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. согласно данным проведенного расследования, его уничтожили ракетой MIM-104A американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Пуск осуществлялся из Харьковской области. Российский президент Владимир Путин поручил обнародовать результаты расследования.