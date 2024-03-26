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Кулеба попросил западных партнеров дать Киеву «эти чертовы Patriot»

По словам главы МИД Украины, ВСУ теряют позиции из-за использования Россией управляемых авиабомб, и для борьбы с ними нужны западные системы ПВО.
Анастасия Бобылева 2024-03-26 13:45:01
© Фото: Michal Fludra, ZUMAPRESS, Globallookpress

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал у Запада дать Киеву системы ПВО Patriot. По его словам, они нужны, чтобы противостоять российским управляемым авиабомбам, из-за применения которых ВСУ начали терять позиции.

«Украинские войска теряют позиции, давайте посмотрим - почему? Это потому, что Россия начала массово использовать модернизированные авиационные управляемые бомбы», - цитирует его Politico.

Он заявил, что единственный способ справиться с такими бомбами - сбивать самолеты, сбрасывающие их.

«Дайте нам эти чертовы Patriot», - потребовал Кулеба.

Ранее под Белгородом был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. согласно данным проведенного расследования, его уничтожили ракетой MIM-104A американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Пуск осуществлялся из Харьковской области. Российский президент Владимир Путин поручил обнародовать результаты расследования.

#в стране и мире #Патриот #Украина #Дмитрий Кулеба #поставки оружия
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