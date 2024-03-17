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Путин поручил СК обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 под Белгородом

Доклад о расследовании должен быть предоставлен до 1 июля этого года.
Алексей Курильченко 2024-03-17 16:57:01
© Фото: СК РФ, РИА Новости

Президент России Владимир Путин проучил Следственному комитету обнародовать результаты расследования причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Доклад должен быть предоставлен до 1 июля 2024 года. Ответственным назначен глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Следственному комитету Российской Федерации обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года», - говорится в тексте поручения на сайте Кремля.

Напомним, крушение самолета произошло 24 января. На борту находились 74 человека - среди них 65 украинских военнослужащих, который транспортировали для обмена. Также на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих российских военнослужащих. Все находившиеся на борту погибли.

В ходе расследования было установлено, что Ил-76 сбит ракетой MIM-104A американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Пуск ракет осуществлялся из Харьковской области, села Липцы. На данный момент следователи устанавливают личности украинских командиров, отдавших приказ о запуске ракет.

#Ил-76 #расследование #крушение #Владимир Путин #Следственный комитет #поручение президента
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