Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Владимира Зеленского «своеобразным евреем», который проявляет симпатии к националистам. Так он прокомментировал сомнения западных СМИ в том, что Зеленский, будучи евреем по национальности, может сотрудничать с ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация).

«Еврей своеобразный там, который проявляет симпатии и тяготеет к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима», - заявил он.

Ранее журналист Сеймур Херш сообщил, что Вашингтон выдвинул Киеву условие, призвав не вести никаких мирных переговоров с Россией. В противном случае США пригрозили лишить Украину $45 млрд «невоенных средств», которые она ежегодно получает.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.