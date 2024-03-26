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«Еврей там своеобразный»: в Кремле ответили на сомнения о сотрудничестве Зеленского с ИГИЛ*

Песков заявил, что Владимир Зеленский - «своеобразный еврей», испытывающий симпатию к националистам.
Анастасия Бобылева 2024-03-26 12:47:01
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Владимира Зеленского «своеобразным евреем», который проявляет симпатии к националистам. Так он прокомментировал сомнения западных СМИ в том, что Зеленский, будучи евреем по национальности, может сотрудничать с ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация).

«Еврей своеобразный там, который проявляет симпатии и тяготеет к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима», - заявил он.

Ранее журналист Сеймур Херш сообщил, что Вашингтон выдвинул Киеву условие, призвав не вести никаких мирных переговоров с Россией. В противном случае США пригрозили лишить Украину $45 млрд «невоенных средств», которые она ежегодно получает.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Национализм #Владимир Зеленский #Дмитрий Песков
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