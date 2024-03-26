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ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в Самарской области

Готовивший теракт член РДК* погиб при задержании в результате подрыва взрывного устройства.
Анастасия Бобылева 2024-03-26 11:50:01
© Фото: ФСБ России

ФСБ России предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области. В ЦОС ФСБ также сообщили о гибели готовившего теракт члена РДК*.

Им оказался российский гражданин 1994 года рождения. Украинская спецслужба завербовала его в сентябре 2023 года, он согласился проводить диверсии на территории РФ.

По указанию куратора он извлек из схрона самодельное взрывное устройство (СВУ), которое собирался подорвать в пункте приема гуманитарной помощи. При задержании преступник сам активировал это устройство, в результате взрыва получив травмы, несовместимые с жизнью.

В доме фигуранта была оборудована лаборатория по созданию взрывчатых веществ, компоненты для их изготовления и еще одно готовое к применению СВУ. В телефоне нашли переписку с куратором и причастность гражданина к террористической деятельности по указанию украинских спецлужб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению») и ч. 2 ст. 205 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Теракт #Самарская область #ФСБ РФ #Задержание
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