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В Минэкономразвития заявили, что ФСБ задержала их сотрудника еще 21 марта

Сотрудник министерства обвиняется в создании рейдерской группировки, которая захватила производственные мощности одной из вододобывающих организаций в Минеральных Водах.
Алексей Курильченко 2024-03-26 11:43:01
© Фото: ФСБ РФ

Министерство экономического развития оказывает следствию все необходимое содействие после задержания своего сотрудника, обвиняемого в рейдерском захвате предприятия в Минеральных Водах. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе ведомства.

«По факту задержания... директора Департамента социально-экономического развития СКФО министерством оказывается все необходимое содействие следствию», - говорится в сообщении.

Напомним, что ФСБ сообщила о задержании высших должностных лиц и предпринимателей в Ставропольском крае. По данным следствия, они организовали преступную группировку с целью рейдерского захвата производственных мощностей по добыче воды о одном из месторождений в Минводах.

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