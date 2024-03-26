В Минэкономразвития заявили, что ФСБ задержала их сотрудника еще 21 марта

Министерство экономического развития оказывает следствию все необходимое содействие после задержания своего сотрудника, обвиняемого в рейдерском захвате предприятия в Минеральных Водах. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе ведомства.

«По факту задержания... директора Департамента социально-экономического развития СКФО министерством оказывается все необходимое содействие следствию», - говорится в сообщении.

Напомним, что ФСБ сообщила о задержании высших должностных лиц и предпринимателей в Ставропольском крае. По данным следствия, они организовали преступную группировку с целью рейдерского захвата производственных мощностей по добыче воды о одном из месторождений в Минводах.