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Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили украинских боевиков на правом берегу Днепра

Неприятель находился в пункте временной дислокации, но его обнаружили наши артиллеристы. Удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами довершил дело.
2024-03-26 11:22:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинский пункт временной дислокации с боевиками внутри на правом берегу Днепра был ликвидирован огнем РСЗО «Ураган». Об этом сообщает Минобороны России.

Утверждается, что выявить цель получилось при помощи воздушной разведки, которая засекла передвижение неприятельской пехоты и тяжелой техники. 

По пункту временной дислокации было нанесено несколько ракетных ударов. Они смогли разрушить здания, укрепления и уничтожить живую силу, а также технику противника. 

Водитель расчета с позывным Пламя, описывая восьмиколесный «Ураган», отметил, что машина способна преодолеть любые препятствия.

Ранее сообщалось, что расчет САУ «Мста-С» уничтожил «Град» ВСУ, стрелявший по мирным жителям Белгорода.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ураган #РСЗО #уничтожение #правобережье Днепра #ПВД
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