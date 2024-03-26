Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили украинских боевиков на правом берегу Днепра

Украинский пункт временной дислокации с боевиками внутри на правом берегу Днепра был ликвидирован огнем РСЗО «Ураган». Об этом сообщает Минобороны России.

Утверждается, что выявить цель получилось при помощи воздушной разведки, которая засекла передвижение неприятельской пехоты и тяжелой техники.

По пункту временной дислокации было нанесено несколько ракетных ударов. Они смогли разрушить здания, укрепления и уничтожить живую силу, а также технику противника.

Водитель расчета с позывным Пламя, описывая восьмиколесный «Ураган», отметил, что машина способна преодолеть любые препятствия.

Ранее сообщалось, что расчет САУ «Мста-С» уничтожил «Град» ВСУ, стрелявший по мирным жителям Белгорода.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.