Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили украинских боевиков на правом берегу Днепра

Украинский пункт временной дислокации с боевиками внутри на правом берегу Днепра был ликвидирован огнем РСЗО «Ураган». Об этом сообщает Минобороны России.
Утверждается, что выявить цель получилось при помощи воздушной разведки, которая засекла передвижение неприятельской пехоты и тяжелой техники.
По пункту временной дислокации было нанесено несколько ракетных ударов. Они смогли разрушить здания, укрепления и уничтожить живую силу, а также технику противника.
Водитель расчета с позывным Пламя, описывая восьмиколесный «Ураган», отметил, что машина способна преодолеть любые препятствия.
Ранее сообщалось, что расчет САУ «Мста-С» уничтожил «Град» ВСУ, стрелявший по мирным жителям Белгорода.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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