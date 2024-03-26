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СК просит суд арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

По данным следствия, Алишер Касимов предоставил боевикам свою квартиру в Путилково, где злоумышленники организовали базу.
Алексей Курильченко 2024-03-26 11:15:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Следственный комитет просит суд арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова. Материалы дела поступили в Басманный суд Москвы. 

По данным следствия, Касимов предоставил боевикам квартиру в Путилково, в которой они и организовали свою базу для подготовки атаки на концертный зал. 

Ранее Басманный суд отправил в СИЗО трех фигурантов, подозреваемых в пособничестве террористам, которые напали на «Крокус Сити Холл». Арестованные пробудут под арестом до 22 мая.

#в стране и мире #Теракт #Следственный комитет #арест #Крокус сити холл
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