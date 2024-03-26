СК просит суд арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет просит суд арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова. Материалы дела поступили в Басманный суд Москвы.

По данным следствия, Касимов предоставил боевикам квартиру в Путилково, в которой они и организовали свою базу для подготовки атаки на концертный зал.

Ранее Басманный суд отправил в СИЗО трех фигурантов, подозреваемых в пособничестве террористам, которые напали на «Крокус Сити Холл». Арестованные пробудут под арестом до 22 мая.