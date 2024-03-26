Суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии по обвинению в теракте на Крымском мосту

Гражданин Грузии Александр Инасаридзе решением Басманного суда Москвы арестован по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту. Об этом сообщили в самом суде.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Инасаридзе меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», - цитирует решение ведомства ТАСС.

Ранее глава СБУ Василий Малюк был арестован Басманным судом заочно по этому же делу. Он признал причастность Киева к нескольким терактам на территории РФ. Малюк назвал в числе таких терактов убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на жизнь Захара Прилепина и подрыв Крымского моста.