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Суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии по обвинению в теракте на Крымском мосту

Суд избрал меру пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу.
Анастасия Бобылева 2024-03-26 10:40:01
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Гражданин Грузии Александр Инасаридзе решением Басманного суда Москвы арестован по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту. Об этом сообщили в самом суде.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Инасаридзе меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», - цитирует решение ведомства ТАСС.

Ранее глава СБУ Василий Малюк был арестован Басманным судом заочно по этому же делу. Он признал причастность Киева к нескольким терактам на территории РФ. Малюк назвал в числе таких терактов убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на жизнь Захара Прилепина и подрыв Крымского моста.

#в стране и мире #Теракт #Крымский мост #Басманный суд
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