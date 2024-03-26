Роскачество предупредило о мошенниках среди иностранных продавцов на маркетплейсах

Роскачество предупредило о возможном обмане со стороны иностранных продавцов на маркетплейсах в связи с жалобами потребителей. В основном речь идет о продавцах из Китая. Некоторые товары не соответствуют описанию, другие оказываются некачественными.

«В российских интернет-магазинах начали активно торговать иностранные продавцы, преимущественно из Китая, при покупке товара у которых у потребителя могут возникнуть серьезные сложности», - передает ТАСС сообщение Роскачества.

В организации отметили, что защита прав потребителей при взаимодействии с иностранными продавцами осуществляется в рамках международного права, а не по законам РФ. Поэтому у потребителя нет преференций, установленных российским законодательством. Роскачество посоветовало оценить риски, прежде чем покупать товар на маркетплейсах у продавцов не из РФ, и посмотреть отзывы других покупателей, а также подробно изучить все вкладки в карточке товара, обращая внимание на порядок и срок доставки и на уточнения, которые ставят в невыгодное положение при проблемах с заказом.

Часто в описании товара от иностранных продавцов нет данных на русском языке, а указанный адрес находится не в России. Это делает практически невозможным решение проблемы в суде, а владелец маркетплейса остается в стороне и не участвует в споре, уточняет ведомство.

В Роскачестве рассказали о недавнем случае, когда покупатель получил вместо заказанного ноутбука от китайского продавца другой товар. В этот раз маркетплейс принял решение о возвращении денег потребителю, однако такие случаи не единичны и многие сталкиваются с подобными трудностями, предупредила организация.

Ранее в Роскачестве заявили, что у Apple и Google есть техническая возможность отключить смартфоны в РФ. Тем не менее, по заявлению ведомства, корпорации вряд ли пойдут на этот шаг, поскольку это приведет к большим репутационным потерям.