В Роскачестве заявили, что Apple и Google в состоянии отключить смартфоны в РФ

Компании Apple и Google технически в состоянии отключить смартфоны, которые работают на их операционных системах. Об этом заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Происходить это будет по тому же самому механизму, как блокируются краденые устройства», - цитирует его слова РИА Новости.

Сергей Кузьменко уверен, что корпорации не пойдут на такой шаг, так как это станет большим ударом по репутации. Отключение гаджетов может обернуться многомиллиоными исками.

Кроме того, в России находится много иностранцев. Отделить их от местных жителей крайне сложно, отметил специалист.