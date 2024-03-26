Краснов доложил Путину о более 200 удаленных фейках в первые часы теракта

На фоне произошедшей 22 марта в Московской области трагедии в Сети стало появляться множество непроверенной или ложной информации, которая дестабилизировала обстановку в первые часы после террористического акта.

В связи с этим власти приняли решение удалить сведения с более чем 200 ресурсов. Об этом рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов во время доклада президенту Владимиру Путину.

«По нашим требованиям были удалены сведения более чем с 200 ресурсов, включая аккаунты в социальных сетях. Помимо откровенных фейков появлялось много непроверенной информации, которая тоже в определенной степени дестабилизировала обстановку», - доложил Краснов.

Генпрокурор добавил, что даже некоторым авторитетным средствам массовой информации не удалось избежать этой участи, и Генеральной прокуратуре пришлось опровергать эти сведения.

Вечером 25 марта Путин провел совещание, во время которого подчеркнул необходимость установить заказчика теракта в «Крокусе». Российский лидер отметил, что «мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа».

Теракт в Красногорске концерном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». В это время в зале собралось большое количество зрителей. В какой-то момент в здание, а потом и в концертный зал пробрались несколько вооруженных огнестрельным оружием мужчин в камуфляже, они начали расстреливать людей и поджигать помещение. По последним данным погибли 137 человек, еще 182 пострадали, десятки людей продолжают оставаться в больницах Москвы.