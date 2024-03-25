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Пресс-служба «Пионера»: для выводов о затоплении рудника данных недостаточно

В пресс-службе «Пионера» опровергли информацию о затоплении рудника, отметив, что четыре установки продолжают бурение.
Максим Крюков 2024-03-25 09:44:01
© Фото: ТРК «Звезда»

В пресс-службе золотодобывающего рудника «Пионер» в Амурской области, где произошел обвал породы, в результате чего оказались заблокированы 13 горняков, опровергли информацию о затоплении шахты.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что на глубине 153 метра в горных выработках находится вода. По данным информагентства, с высокой вероятностью остальные выработки рудника также затоплены.

«Это не так. Информацию не подтверждаем, четыре установки продолжают бурение. Для выводов о затоплении рудника данных недостаточно», - сообщили «Звезде» в пресс-службе «Пионера».

В настоящее время спасатели продолжают бурение скважин для установления связи с шахтерами и их последующей эвакуации.

Накануне губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что за ночь из завала вывезли 182 кубических метра грунта. По данным МЧС РФ, к настоящему моменту первая разведочная скважина пробурена на 223 метра из 262, вторая - на 124 метра из 205, третья - на 84 метра из 160, четвертая - на 43 метра из 350. В чрезвычайном ведомстве отметили, что специалисты круглосуточно ведут мониторинг уровня воды, сейчас они возводят водоупорные перемычки.

#Амурская область #наш эксклюзив #Затопление #опровержение #рудник пионер
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