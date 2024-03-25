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Красный Крест установил отапливаемую палатку для скорбящих у «Крокуса»

В палатке посетители могут выпить воды или заварить себе чай.
Екатерина Радомская Алексей Курильченко 2024-03-25 09:33:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский Красный Крест разбил отапливаемую палатку возле места теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Воспользоваться ей могут все желающие.

Внутри палатки расположены водонагреватели, чтобы посетители могли заварить себе чай. Также в палатке можно найти бутилированную питьевую воду.

Утром 25 марта у здания «Крокуса» священники отслужили панихиду возле стихийного мемориала жертвам теракта. Один из священнослужителей рассказал, что панихиды будут проходить каждые два часа. Накануне на панихиду по погибшим в «Крокусе» приехали первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев, они возложили цветы к мемориалу.

#Трагедия #Красный крест #наш эксклюзив #палатка #Крокус сити холл
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