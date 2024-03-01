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Расчет «Града» накрыл огнем позиции ВСУ на Донецком направлении

Артиллеристы работали во взаимодействии с подразделением БПЛА, проводившим разведку и корректировку огня.
2024-03-01 13:41:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» российской группировки «Юг» накрыл огнем пехоту и позиции ВСУ на Донецком направлении. Кадры боевой работы российских артиллеристов публикует Министерство обороны России.

На распространенном ведомством видео показано, как военнослужащие заряжают установку, после чего машина выезжает на огневую точку и наводится на цель. Затем демонстрируются стрельба как в дневное, так и в ночное время суток и кадры с результатами объективного контроля.

Удары наносились по опорному пункту и скоплению пехоты ВСУ. Артиллеристы работали во взаимодействии с подразделением БПЛА, проводившим разведку и корректировку огня. Отстрелявшись по целям, расчет «Града» покинул позиции, чтобы не оказаться под ответным огнем ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #РСЗО #Град #МО РФ #СВО
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