Military TV: полет ФАБ-1500 корректируют с расстояния, считавшегося невозможным

Российские военнослужащие способны корректировать полет полуторатонной фугасной авиационной бомбы (ФАБ-1500) с расстояния, которое ранее считалось недостижимым для этого вида оружия. Об этом сообщает YouTube-канал Military TV.

«Это не обычное оружие разрушения, а стратегический инструмент, способный наносить хирургически точные удары», - передает сообщение RT.

Авторы видеоролика также отметили, что ВС РФ благодаря улучшению тактико-технических характеристик вооружения существенно изменили баланс сил в зоне проведения спецоперации в свою пользу.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Нижегородской области. Главе ведомства сообщили о кратном увеличении производства ФАБ-500, двукратном росте выпуска ФАБ-1500 и массовом изготовлении ФАБ-3000 с февраля 2024 года.