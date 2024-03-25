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Жительница Петербурга рассказала, что без колебаний приехала на место трагедии в «Крокусе»

По словам Юлии, ее рабочий коллектив с ужасом наблюдал за происходящей в Москве трагедией.
Алексей Курильченко 2024-03-25 08:42:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жительница Санкт-Петербурга Юлия Андриянова в беседе со «Звездой» рассказала, что без колебаний приняла решение приехать в Москву, чтобы возложить цветы у стихийного мемориала у ТРЦ «Крокус Сити Холл». По ее словам, почтить память погибших приезжают люди из разных городов России.

«Приехала из Санкт-Петербурга, пока выходные, это было секундное решение... С коллективом ехали, все эти новости смотрели, обсуждали, ужасно было», - рассказала Юлия.

Напомним, что панихида по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» началась 24 марта, в этот же день был объявлен национальный траур. У торгово-развлекательного комплекса был организован стихийный мемориал, где возложены цветы.

#Санкт-Петербург #Теракт #Трагедия #наш эксклюзив #мемориалы #Крокус сити холл
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