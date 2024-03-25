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ВСУ потеряли до 300 боевиков и орудие M119 в районах трех населенных пунктов

По словам старшего офицера пресс-центра группировки «Юг» Сергея Румянцева, бойцы ВС РФ поразили живую силу и технику противника в районах Белогоровки, Новомихайловки и Георгиевки.
2024-03-25 07:14:01
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение украинским националистам в районах населенных пунктов Белогоровка, Новомихайловка и Георгиевка. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Юг» Сергей Румянцев.

Офицер уточнил, что потери ВСУ составили до 300 боевиков, боевую бронированную машину и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ВС РФ уничтожили 105-мм буксируемое орудие M119 американского производства.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны перехватили 42 украинских беспилотника, а также пять реактивных снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства и Vampire чешского производства.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские бойцы отразили контратаки 1-й бригады президента Украины в районе Урожайного. Он добавил, что на Южно-Донецком направлении за сутки российские войска уничтожили до 110 украинских боевиков, боевую машину пехоты, БТР, противотанковое орудие «Рапира», пять единиц автомобильной техники и два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#потери ВСУ #Украинские боевики #белогоровка #новомихайловка #группировка юг #Георгиевка #M119
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