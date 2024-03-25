ВСУ обстреляли территорию ДНР 15 раз за последние сутки

Украинские боевики за прошедшие сутки, 24 марта, обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 15 раз. Такую статистику привели в представительстве ДНР в СЦКК.

Сообщается, что на Донецком направлении было зафиксировано 9 обстрелов, в то время как на Горловском всего 6. В результате повреждено одно жилое здание и объект гражданской инфраструктуры.

«Поступили сведения о ранении одного гражданского лица», - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего украинские войска выпустили 42 различных снаряда.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о гибели одного мирного жителя в результате очередного обстрела региона со стороны ВСУ.