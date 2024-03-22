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Гладков сообщил об одном погибшем и раненых при атаке ВСУ

По словам губернатора Белгородской области, в результате удара ВСУ есть пострадавшие, повреждены три учреждения здравоохранения и жилые дома.
Максим Крюков 2024-03-22 08:49:01
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости © Видео: vvgladkov, Telegram

Один человек погиб в результате удара украинских националистов по Белгородской области. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«К сожалению, опять не доброе утро у нас. Опять обстрел. К большому горю, один человек погиб», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в результате обстрела есть раненые. По предварительной информации, повреждены три учреждения здравоохранения и жилые дома. В настоящее время специалисты проводят оценку ущерба.

Гладков также отметил, что власти Белгородской области уделяют большое внимание гражданской обороне. По его словам, накануне в регионе провели очередные учения.

#белгородская область #пострадавшие #погибший #Вячеслав Гладков #обстрел всу
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