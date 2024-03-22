Гладков сообщил об одном погибшем и раненых при атаке ВСУ

Один человек погиб в результате удара украинских националистов по Белгородской области. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«К сожалению, опять не доброе утро у нас. Опять обстрел. К большому горю, один человек погиб», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в результате обстрела есть раненые. По предварительной информации, повреждены три учреждения здравоохранения и жилые дома. В настоящее время специалисты проводят оценку ущерба.

Гладков также отметил, что власти Белгородской области уделяют большое внимание гражданской обороне. По его словам, накануне в регионе провели очередные учения.