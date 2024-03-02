ВСУ потеряли до 410 боевиков благодаря работе бойцов группировки «Юг»

Подразделения ВСУ потеряли до 410 человек убитыми и ранеными на Донецком направлении благодаря работе военнослужащих группировки «Юг». Об этом сообщили в пресс-центре группировки, уточнив, что наши подразделения ударили по живой силе и технике врага.

«Подразделения Южной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й механизированной, 3-й и 92-й штурмовых бригад в районах Нового, Богдановки, Андреевки и Курдюмовки», - заявил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.

Также, по его словам, наши бойцы разнесли при помощи барражирующих боеприпасов две вражеские БМП и 12 автомобилей.

Ранее российские летчики уничтожили скопление живой силы ВСУ фугасными авиационными бомбами (ФАБ-500). Во время боевых вылетов экипажи Су-34 сбросили бомбы на опорные пункты противника.