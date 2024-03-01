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Экипажи Су-34 уничтожили с помощью ФАБ-500 скопление живой силы ВСУ

Использование ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) позволяет нанести удары по противнику с максимальной точностью, не заходя в зону поражения его зениток.
2024-03-01 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили скопление живой силы противника на Южно-Донецком направлении в зоне спецоперации. Их работу показало Минобороны России, опубликовав видео.

Во время боевых вылетов экипажи Су-34 нанесли удары фугасными авиационными бомбами (ФАБ-500) по скоплениям личного состава и опорным пунктам ВСУ. Цели были успешно поражены. После нанесения удара истребители-бомбардировщики вернулись на аэродром вылета.

Благодаря использованию ФАБ-500 с универсальными модулями  планирования и коррекции (УМПК), а также корректировке ударов беспилотниками, нашим бойцам удается достичь максимальной точности. При этом для нанесения удара им не обязательно заходить в зону поражения зениток противника.

Ранее штурмовики Су-25 нанесли удары по опорным пунктам ВСУ ракетами С-13 «Тулумбас». Они поразили живую силу противника, даже не заходя в зону поражения его зениток.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Минобороны РФ #су-34 #фаб-500
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