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Армия Израиля нанесла воздушные удары по ливанскому городу Баальбек

В городе Баальбек на востоке страны располагается крупный форпост шиитской военизированной организации «Хезболла».
Елизавета Кондрикова 2024-03-24 03:09:01
© Фото: Ali Hashisho, XinHua Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла воздушный удар по ливанскому городу Баальбек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в службе безопасности.

«Израиль совершил воздушный налет на Баальбек, оплот "Хезболлы" на востоке Ливана», - говорится в публикации.

Именно в этом городе расположен крупный форпост шиитской военизированной организации «Хезболла».

На данный момент нет информации о степени повреждений в результате атаки и о пострадавших.

В ходе нападения израильской армии на Баальбек на прошлой неделе погиб один человек, еще несколько ливанских жителей получили ранения. В Тель-Авиве уточнили, что удар был нанесен по объектам, используемым группировкой «Хезболла». 

После эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября прошлого года, ЦАХАЛ и «Хезболла» регулярно обмениваются взаимными военными ударами. Израильская сторона осуществляет атаки по сектору Газа, отдельным районам Сирии, Ливана и поселениям на Западном берегу реки Иордан. По словам представителей армии Израиля, тем самым страна защищает свои границы.

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #воздушный удар #баальбек
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