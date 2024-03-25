Президент Эритреи Афеверки выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Президент Эритреи Исайяс Афеверки выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале Министерства информации республики.

«От имени народа и правительства Эритреи, а также от своего имени выразил искренние соболезнования президенту Владимиру Путину, семьям погибших и народу Российской Федерации», - цитирует публикацию RT.

Отмечается, что Афеверки также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате нападения.

Напомним, что четыре фигуранта по делу о теракте заключены под стражу сроком на два месяца. Несмотря на то, что двое из них полностью признали свою вину в совершении преступления, им грозит пожизненное лишение свободы.