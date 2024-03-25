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Президент Эритреи Афеверки выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Глава республики также решительно осудил теракт.
Глеб Владовский 2024-03-25 04:11:01
© Фото: Mohamed Khidir, Xinhua, Globallookpress

Президент Эритреи Исайяс Афеверки выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале Министерства информации республики.

«От имени народа и правительства Эритреи, а также от своего имени выразил искренние соболезнования президенту Владимиру Путину, семьям погибших и народу Российской Федерации», - цитирует публикацию RT.

Отмечается, что Афеверки также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате нападения.

Напомним, что четыре фигуранта по делу о теракте заключены под стражу сроком на два месяца. Несмотря на то, что двое из них полностью признали свою вину в совершении преступления, им грозит пожизненное лишение свободы.

#в стране и мире #Теракт #Эритрея #соболезования #Крокус сити холл
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