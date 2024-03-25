В Азербайджане опровергли слухи о якобы поставках боеприпасов Украине

Баку не осуществлял каких-либо поставок вооружений Киеву. Как сообщает Life.ru, соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице Министерства оборонной промышленности республики в соцсетях.

«Армянские Telegram-каналы якобы пытаются распространить информацию об отправке Азербайджаном военных товаров в Украину», - говорится в сообщении.

Напомним, что 17 марта официальный представитель Пентагона Джон Кирби в интервью телеканалу ABC заявил, что украинские войска вынуждены отступать на вторую и третью линии обороны в связи с тем, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы.