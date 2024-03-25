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В Азербайджане опровергли слухи о якобы поставках боеприпасов Украине

Как сообщают в Министерстве оборонной промышленности республики, подобную информацию распространяют армянские Telegram-каналы.
Глеб Владовский 2024-03-25 03:06:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Баку не осуществлял каких-либо поставок вооружений Киеву. Как сообщает Life.ru, соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице Министерства оборонной промышленности республики в соцсетях.

«Армянские Telegram-каналы якобы пытаются распространить информацию об отправке Азербайджаном военных товаров в Украину», - говорится в сообщении.

Напомним, что 17 марта официальный представитель Пентагона Джон Кирби в интервью телеканалу ABC заявил, что украинские войска вынуждены отступать на вторую и третью линии обороны в связи с тем, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы.

#в стране и мире #Армения #ВСУ #Азербайджан #поставки вооружения
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