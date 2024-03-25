Корабли ТОФ провели учения в водах Японского моря по поиску «подлодки» врага

Группа военных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) приняла участие на учениях в районе Японского моря, передает РИА Новости.

«Экипажи корвета «Совершенный», а также малых противолодочных кораблей «Метель» и «Кореец» Тихоокеанского флота провели учение, в ходе которого отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника», - говорится в заявлении.

Уточняется, что экипажи судов обнаружили акустический след подлодки условного противника, роль которой выполняла дизель-электрическая подводная лодка «Волхов». После обнаружения цели, корабли отработали элементы ведения морского боя.

Напомним, что 25 февраля экипажи малого противолодочного корабля «Метель» и корвета «Громкий» Тихоокеанского флота провели учение по поиску и противодействию двум субмаринам условного противника.