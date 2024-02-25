Российские боевые корабли провели в Японском море противолодочное учение

В Японском море экипажи малого противолодочного корабля «Метель» и корвета «Громкий» Тихоокеанского флота провели учение по поиску и противодействию двум субмаринам условного противника. Оно прошло в одном из морских полигонов в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ.

Отмечается, что «Метель» и «Громкий» действовали в составе корабельной противолодочной ударной группы. Они, применив тактические противолодочные маневры, нашли субмарины и атаковали их. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Малый противолодочный корабль «Метель» осуществил залп реактивными глубинными бомбами. Корвет «Громкий» условно применил малогабаритный противолодочный и противоторпедный комплекс «Пакет».

В качестве условного противника задействовали дизель-электрические подводные лодки «Магадан» и «Волхов». Они отработали скрытное маневрирование и уход от преследования.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.