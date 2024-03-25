Боррель заявил о взаимодействии между спецслужбами ЕС и РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о наличии сотрудничества между спецслужбами ЕС и РФ в области разведки, передает РИА Новости.

«Спецслужбы сотрудничают со спецслужбами, да», - ответил дипломат на вопрос о наличии взаимодействия спецслужб России и Евросоюза, несмотря на разногласия из-за украинского кризиса.

Отмечается, что Боррель также осудил теракт в подмосковном «Крокусе».

Напомним, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время доклада президенту РФ Владимиру Путину заявил, что в результате спланированного террористического акта в этом ТЦ, погибли 139 человек.