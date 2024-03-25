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Воробьев заявил, что спасатели закончат поисковую операцию в «Крокусе» во вторник

Губернатор подчеркнул, что каждый квадратный метр концертного зала освободят от завалов.
Никита Черненко 2024-03-25 22:50:01

Сотрудники спасательных служб закончат поисковую операцию в «Крокус Сити Холл» во вторник, 26 марта. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным о мерах, принятых после теракта в «Крокусе».

Губернатор отметил, что спасатели без перерыва работают, разбирая завалы в сгоревшем концертном зале. С этим также помогают разнорабочие и неравнодушные граждане и, как сообщил глава региона, ко вторнику планируется очистить каждый квадратный метр концертного зала от завалов.

«За завтрашний день будет полностью закончена поисковая операция и, соответственно, каждый квадратный метр зала, и партер, и балкон, будут разобраны» - подчеркнул Воробьев.

Ранее Владимир Путин призвал глав регионов оказать поддержку гражданам России, которые едут навестить родственников или знакомых, пострадавших во время теракта в «Крокусе». Президент подчеркнул, что жителям должна быть оказана вся необходимая помощь и призвал поставить на контроль людей, нуждающихся в поддержке.

#в стране и мире #Теракт #Московская область #разбор завалов #Андрей Воробьев #Поисковая операция #Крокус сити холл
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