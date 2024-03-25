Небензя обвинил постпреда США в незнании Устава ООН

Все резолюции Совета Безопасности ООН должны обязательно исполняться. Об этом в понедельник, 25 марта, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Во время своего выступления постпред США Линда Томас-Гринфилд сказала, что резолюция не налагает обязанностей.

Он выразил свои сожаления, что постпред США Линда Томас-Гринфилд не ознакомлена с Уставом Организации Объединенных Наций.

«Все резолюции Совета безопасности полностью обязательны к исполнению, и я сожалею, что Линда Томас-Гринфилд не читала Устава ООН», - заявил он журналистам.

Ранее Совет Безопасности ООН в резолюции потребовал немедленного прекращения огня с обеих сторон в период священного месяца Рамадан. В ответ на нее МИД Израиля заявил, что еврейское государство не завершит огонь до тех пор, пока все заложники не вернутся домой.